Pd: Prodi, non so se voterò a primarie, mi facciano capire programmi

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei candidati di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di idee grandi, sul problema dei giovani, sulle diseguaglianze. Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica”. Così Romano Prodi, ospite di Maria Latella e Oscar Giannino a ’24 Mattino’ su Radio 24, a proposito delle primarie del Pd.

“Occorre -ha aggiunto- che la gente venga messa di fronte a degli obiettivi. Uno potrà essere contro Corbyn ma ha spiazzato tutti perché ha messo delle idee sul tavolo”.