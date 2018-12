Pd: renziani con Martina, verso sfida a due con Zingaretti/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – La lettura di un Martina ‘renzizzato’ data dai sostenitori di Zingaretti, viene ovviamente respinta e fonti parlamentari vicine all’ex-segretario dem sottolineano come ”le reazioni di alcuni esponenti vicini a Nicola Zingaretti sono scomposte e inutilmente polemiche”.

“La verità -argomentano- è che la candidatura di Maurizio Martina dimostra ogni giorno di essere sempre più in grado di unire e garantire che il partito non salti. Con la sua proposta di cambiamento e unità delle forze può lavorare a una nuova prospettiva di sinistra, moderna, necessaria per essere veramente alternativi alla destra”.

Lo stesso Martina poi, lasciando Montecitorio, ha sottolineato: “Noi ci siamo candidati rompendo i vecchi schemi del passato per unire, aprire e rilanciare il Pd e la sua missione per l’Italia. Chi ha idee è benvenuto, chi vuole fare polemiche sterili guardando solo al passato no”.