Pd: tra renziani cresce ipotesi Martina, ma c’è chi spera ancora in Renzi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – E del resto lo stesso Renzi non sembra interessato. Chi ci ha parlato nelle ultime ore, a quanto si riferisce, avrebbe ricevuto la conferma di un ‘no grazie’ da parte del senatore dem. Oggi era stata annunciata una diretta Fb, poi salata. Domani Renzi sarà a Porta a Porta. E tra i renziani c’è chi spera fino all’ultimo.

Da parte sua, Martina sta creando le condizioni per un avvicinamento alla sua candidatura da parte dell’area renziana. La veemenza dell’esclusione di ogni tipo di accordo con i 5 Stelle, il dialogo con i sindaci sottolineato oggi. Per Minniti firmarono oltre 500 primi cittadini. E poi l’annuncio della volontà, se segretario, di indicare una donna come presidente del Pd.

Un’offerta ai renziani? Loro smentiscono qualcuno tipo di trattativa, al momento. Nè si parla di una lista in appoggio a Martina. “Domani ci sarà solo la decisione”. Certo che se la macchina organizzativa che era partita per Minniti, si spostasse su Martina, sarebbe un ‘tutti contro Zingaretti’ e questo potrebbe complicare la battaglia congressuale per il governatore del Lazio.