Pd: Veltroni, non rompere ciò che faticosamente abbiamo costruito

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo fortemente il contrario”. Lo ha detto Walter Veltroni a proposito del Pd ad un convegno alla Camera per ricordare Roberto Ruffilli, organizzato dai gruppi dem a cui hano partecipato Graziano Delrio, Andrea Marcucci, Pierluigi Castagnetti tra gli altri.

“Se c’è una cosa di cui il paese ha bisogno ora è una grande forza riformista che abbia coraggio, ambizione, forza e radicalità. Credo che il Paese abbia bisogno di una grande forza riformista: e credo che questo possa avvenire soltanto se queste componenti stanno unite”, ha sottolineato il fondatore del Pd.