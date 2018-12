Pd: Zingaretti, farò di tutto perchè Renzi non se ne vada

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “Farò di tutto perchè Renzi non faccia un partito suo, ci proverò costruendo un Pd ricco di competenze e aperto, convincendo chi non la pensa come me”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Corriere Tv e cita il ‘passaggio di testimone’ di Angela Merkel nella Cdu in Germania: “Dopo una serie di sconfitte, ha lasciato ma è stata protagonista del cambiamento. Una immagine molto bella”. Farà gli auguri a Renzi? “Sicuramente avrò modo di farglieli. I nemici sono fuori dal partito e non dentro…”.