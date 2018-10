Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Quello che non va bene è una comunità in cui ci si divide e basta. Il partito dei capi e dei gruppi è fallito. Occorre costruire una nuova stagione e questa stagione ha un senso, se si cimenta una nuova generazione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Sky. E quando gli viene chiesto del perchè in questi anni sia andato poco in Tv, Zingaretti spiega: “Abbiamo alle nostre spalle una fase storica in cui si litigava e basta e quindi lo spazio era poco”.

