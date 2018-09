Pediatria: Abio, cestini di pere in 150 piazze per i bimbi in ospedale

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) – “Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale”. E’ questo lo slogan della Giornata nazionale Abio, promossa dall’Associazione per il bambino in ospedale Onlus per il 29 settembre. In 150 piazze italiane 5 mila volontari distribuiranno ai piccoli palloncini, giochi, sorrisi e un cestino “di ottime pere”, simbolo della Giornata. L’evento si svolge con il contributo di Regione Lombardia. Grazie all’aiuto di tutti, le associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

La Giornata – ricorda Abio in una nota – è nata 14 anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale.

Anche Original Marines ha scelto di essere vicina a tutti i volontari e di sostenere economicamente – all’interno di un piano strutturato di iniziative di Corporate Social Responsibility – la Giornata nazionale Abio e i progetti istituzionali di Fondazione Abio. Per valorizzare il progetto, ha programmato numerose attività nei propri punti vendita su tutto il territorio nazionale, come le giornate ‘Costruiamo un arcobaleno by Fondazione Abio’, durante le quali i volontari dell’associazione, negli store del brand, organizzano divertenti attività per i bambini e raccontano ai genitori i loro progetti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...