Pediatria: autismo coinvolge 500 mila famiglie, alleanza tra Fimp e Iss

Roma, 16 lug. (AdnKronos Salute) – Un accordo formale di collaborazione tra la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e l’Istituto superiore di sanità (Iss) per osservare e approcciare i disturbi dello spettro autistico, che coinvolgono più di 500 mila famiglie italiane, attraverso diverse prospettive. “Si tratta di un accordo lungimirante che favorirà il raggiungimento dei migliori standard assistenziali per i bambini con disturbo del neurosviluppo, andando a potenziare le attività di riconoscimento precoce in modo innovativo e in linea con le linee guida internazionali”, sottolinea il presidente dell’Iss, Walter Ricciardi.

“Il protocollo d’intesa – spiega Paolo Biasci, presidente nazionale della Fimp – prevede la collaborazione in attività progettuali relative al riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo (Dns) e allo studio dell’impatto di fattori ambientali sulla salute di bambini e adolescenti. Un terzo delle malattie, nei bambini al di sotto dei 5 anni, è provocata da fattori ambientali. Mentre già solo i disturbi dello spettro autistico coinvolgono più di 500 mila famiglie italiane – evidenzia l’esperto – i danni alla salute determinati dall’inquinamento e i disturbi del neurosviluppo interessano sempre più l’intera collettività. E pongono una serie di difficili quesiti a cui le istituzioni medico-sanitarie del nostro Paese devono saper rispondere. Siamo quindi lieti di poter collaborare con l’Iss e di mettere a disposizione la nostra capillare rete di medici che tutti i giorni lavorano a stretto contatto con i giovani e i loro genitori”.

La Fimp e l’Iss avevano già avviato una collaborazione nell’ambito delle attività del progetto ‘Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico’ per la costituzione della rete pediatria-neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e per la definizione di un sistema di valutazione longitudinale del neurosviluppo all’interno dei bilanci di salute. Questo accordo formale rafforza la partnership tra la Federazione, in rappresentanza della pediatria del territorio, e l’Iss che, come organo tecnico scientifico del Sss, è da tempo impegnato nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo con attività di ricerca e di carattere istituzionale”.

“La Fimp – aggiunge Mattia Doria, segretario nazionale alle attività scientifiche ed etiche della Federazione – si propone, sia come associazione professionale che tutela e supporta la formazione del pediatra di famiglia italiano nell’ambito della sua specificità professionale sia come soggetto istituzionale che collabora con le altre istituzioni sanitarie del nostro Paese, di creare e sviluppare la cultura pediatrica delle cure primarie. La Fimp sta collaborando già da tempo con l’Iss tramite le attività progettuali coordinate dalla dottoressa Scattoni per il riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo che risultano in aumento negli ultimi anni”.

“Il progetto – continua Doria – potrà trovare unica e forte collocazione all’interno dei bilanci di salute che rappresentano un modello di intervento sanitario sull’intera popolazione infantile dalla primissima infanzia all’adolescenza e che, con adeguati sistemi di implementazione strutturata di semplici ma determinanti indicatori di sviluppo, potranno permettere la segnalazione tempestiva ai servizi territoriali dei bambini con atipicità neuroevolutiva”.

Correlati