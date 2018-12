Pensioni: Ambrogioni (Cida), ora guerra dirigenti contro scippo governo (3)

(AdnKronos) – Dal palco dell’assemblea Michele Poerio, presidente di Federspev e del Forum Nazionale dei Pensionati, ha detto che il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro “è un vero e proprio esproprio sovietico. E noi ci opponiamo con tutte le forze a questa ennesima rapina”. Negli ultimi undici anni, ha spiegato, “siamo stati penalizzati per otto anni con il blocco delle perequazioni, ossia con gli aumenti Istat, e siamo stati penalizzati per ben due volte, per due trienni, con un contributo di solidarietà”.

Poerio ha evocato diverse forme di “disobbedienza civile” contro le norme che il governo si appresta a scrivere, anche ricorrendo a uno sciopero dei consumi. “Ci trasferiremo nei paesi con sistemi fiscali più favorevoli e soprattutto utilizzeremo l’arma del voto”. Il presidente di Federspev e del Forum Nazionale dei Pensionati ha detto che “sarà una lotta dura, perché finalmente i pensionati hanno capito che aggregandoci in questo momento rappresentiamo oltre 850mila reali iscritti, che con l’indotto famigliare e con quello ‘amicale’ superiamo abbondantemente i due milioni di persone”.

Nel suo intervento Guido Carella, presidente di Manageritalia, ha sottolineato che “il Movimento 5 Stelle sta proponendo con inaudita violenza una rapina sociale” con il contributo di solidarietà. “E ci spaventa la reiterazione di chi colpisce sempre chi non può se non subire. Non è possibile che i pensionati siano sempre gli unici a rispondere alla richieste di solidarietà”.