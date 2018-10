Per animali domestici e padroni in arrivo i prodotti probiotici: maggiore sicurezza e più igiene

(Milano, 9 ottobre 2018) – Milano, 9 ottobre 2018 – Eliminazione dei batteri patogeni resistenti e abbattimento della proliferazione dei microorganismi “cattivi”, causa di cattivi odori e potenzialmente portatori di infezioni di cui si può incorrere quando in casa vivono cani e gatti. E’ ciò che ottengono i prodotti probiotici che mettono al riparo la sicurezza e l’igiene degli animali di compagnia. Nelle ricerche compiute si sono evidenziate le proprietà antibatteriche dI questi microorganismi che agiscono come dei disinfettanti sulle superfici dove vengono applicati, grazie al meccanismo della competizione biologica. Fino ad oggi, i consumatori si sono abituati a vedere i probiotici sulle etichette degli yogurt e su altri prodotti alimentari e o integratori , ma ora grazie alla ricerca di un’azienda italiana, l’officina chimica farmaceutica Bergamasca Cicieffe che ha creato la linea Pet’s Amore, diventano i principi attivi di una serie di prodotti per la cura e l’igiene degli animali : spray igienizzanti antiodore per il pelo, shampoo igienizzanti antiodore, antiodore igienizzanti per cucce e lettiere. Di fatto, l’utilizzo di questa tecnica, può mandare così in soffitta i disinfettanti che durano poco, causano mutazioni genetiche nei microorganismi e provocano fenomeni di resistenza sia sugli animali sia nell’ambiente dove vivono a contatto con l’uomo e soprattutto con i bambini. L’applicazione sugli animali verrà presentata è fatta sperimentare direttamente a Milano nel corso di Quattrozampeinfiera fiera prevista a il 13 e 14 ottobre 2018 al Parco Esposizioni Novegro.

I probiociti, spiegano dall’azienda italiana , hanno ottime capacità igienizzanti e disinfettanti assicurano un’azione prolungata nel tempo, sono innocui e senza effetti collaterali per l’uomo e per gli animali domestici, non causano alcun inquinamento ambientale, e non creano batteri patogeni resistenti.

