Periferie: Confartigiano, in Veneto perduti 118 mln di euro

Venezia, 21 set. (AdnKronos) – Con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti, il Senato ha approvato stamani il decreto legge milleproroghe. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto il semaforo verde definitivo. Il testo contiene, tra le altre, la misura che blocca 1,6 miliardi di euro destinati al cosiddetto “bando periferie”.

“Un dramma per il settore edile, anche quello artigiano – dichiara Paolo Bassani Presidente della federazione di mestiere della Confartigianato Imprese Veneto – In un sol colpo sono stati stralciati, solo in Veneto, 118 milioni di finanziamenti previsti che avrebbero interessato, in misura diversa, tutti e sette tra capoluoghi di provincia e città metropolitane. Il decreto differisce al 2020 (sospendendo la misura per il 2019) l’efficacia delle convenzioni sottoscritte dal governo Gentiloni con 96 sindaci di capoluoghi e Città metropolitane per un investimento complessivo di 1 miliardo e 600 milioni”.

“Condividiamo la preoccupazione dei sindaci coinvolti – prosegue Bassan i-, alcuni dei quali intendono ricorrere alle vie legali. In particolare non si capisce come mai il Governo non abbia tenuto conto dell’accordo raggiunto tra ANCI ed il Premier Conte per salvaguardare i progetti già in fase esecutiva”.

