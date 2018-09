Periferie: P.Chigi, resta impegno governo per interventi già in corso

Roma, 21 set. (AdnKronos) – Si conferma “la determinazione del Governo a giungere a una soluzione nella direzione già preannunciata, inserendo un emendamento nel corso dell’esame parlamentare di uno dei provvedimenti di urgenza adottati dall’esecutivo”. Così una nota di Palazzo Chigi, interviene sulla questione periferie dopo il confronto con l’Anci delle settimane scorse.

“Con riguardo al cosiddetto Piano periferie e alla sospensione dell’efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane – si legge nella nota diramata – va rilevato che la conferenza unificata non ha potuto affrontare il nodo del bando periferie per un impedimento tecnico-amministrativo legato ai tempi di approvazione del decreto Milleproroghe, ma resta fermo l’impegno del Governo per fare chiarezza sul quadro costituzionale e finanziario di riferimento e per garantire il finanziamento delle spese relative agli interventi già in corso di attuazione”.

