Petrolio: Ig, riunione Opec porterà riduzione quotazioni

Milano, 22 giu- (AdnKronos) – “La due giorni di Vienna porterà a una riduzione dei corsi dei prodotti legati al petrolio. Ci aspettiamo che i corsi del Brent possano scendere fino a 72 dollari al barile nelle prossime cinque sedute e il Wti verso 64 dollari al barile”. Lo sottolinea Filippo Diodovich, Market Strategist di Ig, in relazione al meeting dei ministri del petrolio dell’Opec in corso che potrebbe portare alla decisione di un aumento della produzione di greggio grazie ad un allentamento dei tagli. Un condizionale d’obbligo perché “nonostante i passi in avanti fatti negli ultimi giorni, sono ancora elevate le possibilità che le trattative possano saltare all’ultimo minuto”.

La proposta al tavolo delle trattative “dovrebbe essere quella di aumentare la produzione di almeno 1 milione di barili dopo 18 mesi di tagli e di uno stretto controllo. A sostenere la proposta – ricorda l’esperto – ci sarà l’Arabia Saudita, il paese che più ha controllato le decisioni dell’Opec negli ultimi anni. I sauditi hanno intenzione di approfittare dei problemi politico/economici di alcuni competitor (in primis l’Iran) per tornare a guadagnare quote di mercato. La strategia di rialzare i prezzi del greggio imposta dal principe ereditario Mohammed Bin Salman (recentemente visto al fianco di Putin per la partita dei mondiali di calcio Russia-Arabia Saudita) per eliminare i deficit di bilancio recenti e per migliorare le condizioni economiche per la prossima quotazione del colosso energetico statale Saudi Aramco ha avuto successo visto che il Brent (benchmark del mercato) ha raggiunto gli 80 dollari al barile”.