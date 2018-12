Petrolio: Up, in 2018 produzione nazionale a 4,8 mln tonnellate (+15%)

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – Per il 2018 la produzione nazionale di greggio si stima intorno ai 4,8 milioni/tonnellate, con un incremento di 600.000 tonnellate, pari al +15% rispetto al 2017 (+27% rispetto al 2016 quando si ebbe il minimo storico), e un risparmio in termini di fattura petrolifera di quasi 2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal preconsuntivo petrolifero di Up che è stato presentato oggi dal presidente Claudio Spinaci.

In aumento sono risultate le importazioni di prodotti finiti, pari a 16,4 milioni/tonnellate (+2,7%), di cui circa il 73% rappresentate da gasoli, carboturbo, gpl. In diminuzione risultano le esportazioni, stimate a 30,2 milioni/tonnellate (-5,8%). Il controvalore in termini di bilancia commerciale sarà di circa 14 miliardi di euro.