Piaggio Aerospace: Apa (Uilm), molte nubi e poca luce

Roma, 18 dic. (AdnKronos) – “Molte nubi e poca luce” all’incontro di ieri al Mise su Piaggio Aerospace. Lo dichiara Antonio Apa, segretario generale Uilm Genova. ” L’incontro di ieri sera la Mise in assenza del Ministro Di Maio non ha portato chiarimenti sulla vicenda Piaggio. Anzi da parte degli esponenti del governo al tavolo sono arrivate proposte nebulose e poco affidabili. L’idea di slittare di ulteriori tre mesi il finanziamento di 766 mln per ripensare il p1hh in una visione ancora più legata al civile rischia di essere una bufala”, afferma Apa.

“Infatti, ci devono spiegare – prosegue Apa – come sia possibile apportare le modifiche richieste al progetto in assenza di ordini e quattrini per mandare avanti la produzione e pagare i fornitori. Insomma, il Governo dovrebbe coprire questi mesi in qualche modo altrimenti il commissario sarà costretto a mettere i lavoratori in cassa integrazione. Così come avvenne nel ’94 nella legge Prodi, quando per mettere in salvaguardia l’azienda lo stato acquisto 12 P180 così il governo, in assenza di finanziamento, dovrebbe mantenere la continuità produttiva acquistando dei P180 per la protezione civile”.

“Perché il vero rischio per Piaggio – sottolinea il sindacalista – è esattamente questo. Motori e customer service hanno delle commesse per andare avanti, ma la parte velivolistica rischia di fermarsi drasticamente. E se qualcuno pensa di mettere in cassa i lavoratori vuol dire che non ha la volontà di salvare la Piaggio. Per questo chiediamo la presenza del ministro Di Maio al prossimo incontro perché deve prendersi le sue responsabilità”.