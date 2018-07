Politica: mons. Delpini, rimediare a classe dirigente smarrita (2)

(AdnKronos) – Così capitava a Betùlia, dice, e “così forse può capitare anche oggi: una classe dirigente smarrita non sa dare risposta alle domande, non sa come soddisfare i bisogni, non sa dove orientare la speranza. La classe dirigente smarrita può essere a dirigere una città o un paese o un continente o una comunità cristiana.Quando la classe dirigente è smarrita la città è in pericolo, la civiltà è fragile: il generale che guida l’esercito immenso dell’unico signore della terra Nabucodonosor, semina terrore. Allora il popolo è pronto alla resa, ad adorare l’unico signore della terra, pur di aver salva la vita. Non so se nel frattempo sia cambiato il nome dell’unico signore di tutta la terra. Forse oggi si chiama Narciso o Capriccio o Profitto o Denaro o Mercato”.

Ecco perché, conclude, noi siamo qui a invocare che Dio faccia sorgere in questo tempo uomini e donne “per rimediare allo smarrimento della classe dirigente smarrita. Forse si potrebbe consigliare a Dio di cominciare, come ha fatto in altri tempi, con le donne”.

