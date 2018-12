Ponte Morandi: 220-230 mln costi progetto Salini Impregilo- Fincantieri-Italferr

Roma, 18 dic. (AdnKronos) – Si attesterebbero tra i 220 e i 230 milioni di costi per la ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera previsti dal progetto presentato dalla cordata Salini Impregilo-Fincantieri-Italferr che si sarebbe aggiudicata i lavori. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine al dossier, che spiegano anche che questo importo include anche le spese di demolizione. Quanto ai tempi, sono previsti 12 mesi dalle fine dei lavori di demolizione. L’altro progetto, presentato dal gruppo Cimolai, secondo quando riferiscono altre fonti interpellate, prevedeva costi per un importo totale di 175 milioni (14 per la demolizione) e 11 mesi di tempo complessivi per la demolizione e ricostruzione (9 mesi).