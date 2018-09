Ponte Morandi: Aspi, in relazione Mit mere ipotesi da dimostrare

Roma, 25 set. (AdnKronos) – La relazione della Commissione ispettiva del Mit contiene “mere ipotesi ancora integralmente da verificare e da dimostrare”. Lo evidenzia Autostrade per l’Italia, in una nota, in relazione ai contenuti della relazione pubblicata oggi sul crollo del Ponte Morandi. “La relazione stessa non tiene in alcun conto gli elementi di chiarimento forniti dai tecnici della Concessionaria nel corso delle Audizioni rese su richiesta della Commissione”, sottolinea Aspi.

Inoltre, prosegue la società, i tecnici della società non hanno avuto finora la possibilità di accedere ai luoghi sottoposti a sequestro da parte della Procura di Genova e quindi di svolgere le analisi e le indagini necessarie per ipotizzare dinamiche e cause del crollo, che peraltro non vengono chiarite neanche dalla Commissione (i cui membri hanno avuto, invece, libero accesso ai luoghi).

“In questo contesto – afferma Aspi – le responsabilità ipotizzate dalla Commissione a carico di Autostrade per l’Italia non possono che ritenersi mere ipotesi ancora integralmente da verificare e da dimostrare, considerando peraltro che il comportamento della Concessionaria è stato sempre pienamente rispettoso della legge e totalmente trasparente nei confronti del Concedente”.

