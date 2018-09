Ponte Morandi: Conte, obiettivo è rifarlo presto e più sicuro

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo avuto un incontro proficuo e collaborativo con il governatore ligure Toti e il sindaco di Genova Bucci, insieme ai vice premier Di Maio e Salvini, il sottosegretario Giorgetti, il vice ministro Rixi e il capo della Protezione Civile Borrelli. L’incontro è servito a valutare e a definire tutti i dettagli delle previsioni che sono inserite nel decreto emergenza”. Si legge in una nota del premier Giuseppe Conte dopo l’incontro a palazzo Chigi sul ponte Morandi.

“In particolare, si è operata un’attenta ricognizione di tutte le azioni che dovranno essere svolte per le opere di ricostruzione e di tutte le misure deliberate per consentire ai cittadini di tornare alla normalità e per rilanciare le attività sociali, economiche e produttive di Genova, che sono state compromesse per effetto del crollo del Ponte”.

“Abbiamo tutti un unico obiettivo: ricostruire il Ponte più bello e più sicuro di prima e restituirlo a Genova nel più breve tempo possibile. Mi piace ricordare la compattezza e la rapidità con cui questo governo, da subito, ha affrontato la tragedia di Genova, ponendovi la sua massima e costante attenzione”, conclude il premier.

Mi piace: Mi piace Caricamento...