Ponte Morandi: Di Maio, Autostrade non poserà neppure una pietra**

Roma, 18 dic. (AdnKronos) – “Autostrade non ricostruirà il ponte di Genova, lo farà Fincantieri. Avevamo promesso alle famiglie delle vittime che Autostrade non avrebbe posato neppure una pietra e così è. Era il minimo che si potesse fare nel rispetto di chi non c’è più”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, commentando la firma del decreto per la ricostruzione del ponte crollato il 14 agosto scorso. “Buon lavoro al commissario Bucci e a Salini – Fincantieri: sarà un anno impegnativo e il governo sarà a loro disposizione”, conclude Di Maio.