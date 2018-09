Ponte Morandi: Fornaro, no coperture, increbile ma tristemente vero

Roma, 25 set. (AdnKronos) – “Incredibile ma purtroppo tristemente vero: il decreto su Genova è arrivato al Mef privo delle necessarie indicazioni per le coperture finanziarie”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Se i maggiori esponenti del Governo Lega e Cinque stelle avessero dedicato meno tempo a tweet, post e comunicazione in genere e si fossero impegnati maggiormente alla ricerca delle soluzioni praticabili per aiutare Genova e i genovesi non saremmo ancora senza un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonostante i roboanti annunci degli ultimi giorni”.

“Questo è un Governo che è più interessato a comunicare – con i metodi alla Casalino – per consolidare il consenso e molto meno a governare situazioni complesse come quelle del crollo del Ponte Morandi e delle drammatiche conseguenze per l’economia e la vita quotidiana di Genova e dei genovesi”, conclude Fornaro.

