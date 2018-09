Ponte Morandi: Gelmini, M5S banda di dilettanti allo sbaraglio

Roma, 25 set. (AdnKronos) – “Il decreto su Genova non solo non è ancora arrivato al Quirinale, come promesso ieri per l’ennesima volta dal premier Conte, ma a quanto si apprende al testo all’esame della Ragioneria generale dello Stato mancano la relazione tecnica e le coperture su molti articoli: dalla ricostruzione del ponte alle misure economiche per il rilancio della città”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Toninelli e i suoi amichetti del Movimento 5 stelle si dimostrano ancora una volta una banda di dilettanti allo sbaraglio, buoni solo a fare annunci ai quali regolarmente poi non seguono i fatti. La Ragioneria dovrà suggerire alcune ipotesi di coperture? Una roba da terza media, quando i primi della classe aiutavano i compagni impreparati passando bigliettini durante le verifiche. Basta con queste inaccettabili prese per i fondelli”, conclude.

