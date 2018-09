Roma, 28 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato alle 17 il decreto legge per l’emergenza legata al crollo del Ponte Morandi a Genova. Il provvedimento potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore ed iniziare l’iter parlamentare per la conversione in legge.

