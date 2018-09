Ponte Morandi: Orlando, ora basta ritardi, governo faccia sua parte (2)

(AdnKronos) – “Chiedo per questo al Governo -prosegue Orlando- di licenziare in fretta il testo definitivo del decreto, ma di farlo non solo dopo un confronto tra gli uffici legislativi dei vari ministeri interessati, ma soprattutto dopo averlo concordato con gli enti locali, convocando a Palazzo Chigi il Sindaco Bucci ed il Presidente Toti, per concordare con loro tutti gli aspetti”.

“Nessuno dovrebbe fare polemica proprio oggi, ad un mese esatto dalla tragedia, dovremmo essere tutti compatti almeno nello sforzo di ricostruzione. Lo dobbiamo alle vittime, agli sfollati, ad una città ferita che vuole ricominciare a guardare avanti, ma che non può vivere solo di proclami”, conclude.

