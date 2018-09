Ponte Morandi: Paita (Pd) a Conte, passati 10 giorni per nomina commissario

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Nella conferenza stampa tenuta il 13 settembre, il Presidente del Consiglio, presentando il famoso decreto “salvo intese”, disse che il commissario sarebbe stato scelto entro 10 giorni. Quindi, siccome pensiamo che un capo di governo (per di più se del cambiamento) debba sempre dire la verità e mantenere le promesse, oggi siamo sicuri che conosceremo finalmente il nome del commissario.” Così Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

“Domani Genova riceverà nuovamente la visita del Presidente della Repubblica. Sarà un giorno importante e simbolico. Per il Salone Nautico certo, il cui successo dimostra al tempo stesso la vivace ripresa di un importante settore produttivo e la voglia di riscatto di una città ferita. Ma se per caso – continua la parlamentare dem- anche oggi l’attesa andasse delusa, sono sicura domani la città troverebbe in Sergio Mattarella un interlocutore sensibile e disponibile ad accogliere un grido di dolore e di rabbia. Perché non è tollerabile aver perso 40 giorni, in una situazione ogni giorno più drammatica, per l’evidente scontro tra gli ‘alleati’ di governo M5S e Lega”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...