Ponte Morandi: Salvini, Ragioneria blocca dl Genova? Non voglio pensarlo

Roma, 25 set. (AdnKronos) – Qualcuno rema contro alla Ragioneria dello Stato visto che non è stato ‘bollinato’ il decreto Genova? “Non lo so, non voglio pensarlo”. Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio.

“Questo è un governo che ha cambiato e cambierà tante cose, quindi qualcuno abituato a fare sempre le solite cose, non sarà contento. Ma se siamo bravi, se siamo testardi, attenti non ci fregano. Magari ci allungano un po’ i tempi però non penso che riescano a bloccare il cambiamento che stiamo portando avanti. Magari avversari, ma io nemici non ne ho”.

