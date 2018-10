Ponte Morandi: Sarti, bene ok a codice antimafia

Roma, 23 ott. (AdnKronos) – “Le modifiche al decreto emergenze sono frutto di un lavoro di confronto collettivo, ampio e trasparente. La deroga a tutte le norme extrapenali non riguarderà il Codice antimafia, così come aveva chiesto anche la nostra Commissione votando un parere al decreto che chiedeva il rispetto pieno della normativa antimafia in merito alla selezione degli operatori economici. Su questo fronte non è possibile arretrare di un passo: conoscendo molto bene non la semplice infiltrazione di ‘Ndrangheta e Cosa nostra ma il loro forte radicamento in Liguria era doveroso non lasciare dubbi sui controlli”. Lo afferma Giulia Sarti, Presidente M5S della Commissione Giustizia della Camera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...