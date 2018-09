Ponte Morandi: Toti, chi ricostruirà? Lo chiederete al commissario

Roma, 18 set. (AdnKronos) – Chi ricostruirà il ponte Morandi? “Lo chiederete al commissario per la ricostruzione quando uscirà da qui” ma che “Autostrade debba pagare” il conto “è fuor di dubbio, lo dicono le norme vigenti”. Così il governatore ligure Giovanni Toti, lasciando il vertice a Palazzo Chigi.

Il commissario che verrà individuato avrà i poteri “più ampi possibili, anche in deroga alla normativa vigente. Non abbiamo fatto neanche un nome – assicura – oggi abbiamo condiviso un decreto che divide le competenze tra governo centrale ed enti locali”.

Per Toti si tratta di un incontro “costruttivo: c’era un dl che ci piaceva poco, lo abbiamo limato e ora rispetta le competenze degli enti locali. Abbiamo ribadito che gli enti locali continuano ad avere tutte prerogative sulla città”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...