Ponte Morandi: Toti, da governo non tollereremo un’ora di ritardo

Roma, 15 set. (AdnKronos) – “In un mese dal crollo del #pontemorandi abbiamo trovato le case per chi ha dovuto abbandonare la propria. Mercoledì con il Sindaco Marco Bucci per Genova inaugureremo la nuova strada a mare, realizzata in soli 30 giorni. Oggi si lavora al ponte per montare i sensori”. Lo scrive su Facebook il governatore ligure, Giovanni Toti.

“Grazie per la fiducia e l’affetto che ci avete dimostrato ieri nella nostra bellissima piazza – va avanti il presidente della Regione – Ora il governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi non saranno quelli previsti da noi -entro settembre inizio demolizione, entro novembre inizio cantiere- ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani. Non tollereremo un’ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo”.

