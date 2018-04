Porta Crucifera convoca l’assemblea ordinaria dei soci

Il Quartiere di Porta Crucifera ha indetto L’Assemblea Ordinaria per il prossimo giovedì 12 aprile alle ore 21:00, presso la Sala delle Vittorie. Possono accedervi i Soci in regola con la quota sociale e per l’occasione e dare modo a tutti di partecipare, nella zona adiacente l’incontro, sarà allestito un punto tesseramento per rinnovi e/o nuove tessere che permetteranno il conseguente accesso all’incontro.

Ordine del giorno: 1) Informativa sul campo prova “Guido Raffaelli”. 2) Aggiornamento ed organizzazione delle attività del Quartiere dalla data di insediamento. 3) Varie ed eventuali. Per informazioni Alberto ‭ 347 1780262