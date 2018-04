Porta Crucifera: il primo maggio pedalata rossoverde

Come da tradizione, il Quartiere di Porta Crucifera organizza per martedì 1° maggio la Pedalata Rossoverde. Per iniziare la giornata, alle ore 12.30, sarà organizzato un pranzo dentro al Circolo al costo di 10€. Il menù comprende antipastone pasta al sugo, acqua e vino.

Per chi non potrà partecipare al pranzo il ritrovo è per le ore 15 per preparare bici e partire per la località Molinelli.

Al termine della pedalata verrà allestita la classica merenda con affettati, formaggi, pane con il pomodoro e baccalà.

Il quartiere di Porta Crucifera aspetta numerosissimi i propri quartieristi per trascorrere come da tradizione una bella giornata in compagnia della grande famiglia rossoverde.

Per prenotare il pranzo o per informazioni contattare Thomas 3292322161 – Matteo 3337477153