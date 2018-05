Porta Sant’Andrea: grande successo per la XI° edizione di “Metti in Piazza lo Sport”

Week-end all’insegna dello sport e del sano divertimento quello appena trascorso. Sabato 26 maggio si è svolta l’XI° edizione di “Metti In Piazza Lo Sport”, evento organizzato dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in collaborazione con l’associazione culturale “Il Bando”, con il patrocinio dal Comune di Arezzo e del CONI.

La manifestazione è nata dalla felice intuizione, frutto della collaborazione in essere tra il Quartiere e la “Palestra Stopponi”, di promuovere discipline sportive di indubbio fascino che non godono della medesima attenzione mediatica riservata ai principali sport nazionali. Protagonisti assoluti della kermesse da sempre sono prevalentemente i bambini ed i giovani atleti.

L’edizione di quest’anno, che per la prima volta si è estesa anche al parco “Sandro Pertini”, ha registrato una grandissima partecipazione, sono oltre 300 i giovani atleti che nel corso della giornata hanno dato vita a gare ed esibizioni delle diverse discipline sportive. Il tutto davanti ad una cornice di pubblico davvero molto numerosa.

“Una bellissima due giorni di sport dove l’entusiasmo e lo spirito di aggregazione sono risultati essere la ricetta vincente per una manifestazione ben riuscita ed in continua ascesa – queste le parole di Luciano Naccarato, responsabile attività sportive del Quartiere – un impegno organizzativo importante ma ripagato in pieno dalla soddisfazione di vedere tanti ragazzi e famiglie vivere una giornata al’insegna del divertimento”.

La giornata di sabato è stata aperta dal tradizionale torneo di tennis tavolo, organizzato dalla ASD Tennis Tavolo Arezzo all’interno dei locali della palestra di P.zza San Giusto. Il pomeriggio la kermesse è poi proseguita al parco “Sandro Pertini” dove ha avuto luogo oltre alla esibizione di Karate a cura del “Karate Club Funakoshi”, la seconda tappa delle esordiadiprovinciali di atletica leggera organizzata dalla società Atletica Sestini-Fiame Verdi, Gara Fidal valevole per il campionato 2018.Per la categoria “esordienti c” si sono piazzati sul podio: Filippo Organelli, Roberto Finocchi e Gabriele Taglaferri (cat. maschile), Sofia Bellinato, Asia Becattini e Adele Cini (cat. femminile). Per la categoria “esordienti b”, i primi tre classificati sono stati: Riccardo Finocchi, Edoardo Brucchi e Mattia Benedetti (per la cat. maschile), Emma Formelli, Francesca Occhiolini e Rebecca Focardi (per la cat. femminile).

Molto apprezzata è stata anche la sessione di avvicinamento al tennis curata dal circolo Tennis Giotto.

Alle ore 20.00 è stato il momento del ritrovo per la cena, organizzata presso la sede del Quartiere e che, come al solito, ha registrato un ottima affluenza, oltre 180 le persone che ahnnopartecipato

Dopo cena, in P.zza San Giusto, è stata la volta dell’esibizione di lotta greco-romana a cura del G.S. Chimera Lotta Arezzo i cuigiovani atleti hanno allietato il pubblico presente con spettacolari volteggi in aria e con delle vere e proprie simulazioni di lotta greco-romana.

La serata si è poi conclusa con l’esibizione in piazza del Circolo Schermistico Aretino con i propri atleti che si sono cimentati con spade, fioretti e sciabole in una gara a staffetta davanti ad un pubblico appassionato e numeroso.

“Sono molto soddisfatto di questa bellissima iniziativa che da anni da lustro al nostro Quartiere – ha dichiarato il Rettore MaurioCarboni – la novità di questa edizione di scegliere il parco Pertini quale teatro ulteriore della manifestazione si è rivelata assolutamente vincente e rappresenta una formula che terremo in sicura considerazione anche per le prossime edizioni. Il progetto della dirigenza è quello di favorire il più possibile lo svolgimento di iniziative di carattere culturale e sportivo per far crescere sempre più il Quartiere come grande fenomeno associativo. Infine ha concluso Carboni “ringrazio tutte le società sportive che hanno aderito alla manifestazione, il Comune di Arezzo ed il CONI che hanno patrocinato l’evento. Un particolare ringraziamento va a tutti gli organizzatori ed ai ragazzi del comitato giovanile per l’impegno impeccabile che hanno profuso”

Domenica 27 maggio si è svolta la storica “Pedalata Biancoverde”giunta quest’anno alla XXX° edizione. Al ritrovo in P.zza San Giusto al momento delle iscrizioni si sono presentati oltre cento partecipanti. L’allegra carovana ha poi percorso le strade ricomprese nel territorio del Quartiere. A metà percorso la sosta alle scuderie “F.Ricci” a Staggiano per la meritata colazione. Come ogni anno la pedalata si è rivelata un appuntamento imperdibile e un successo assicurato. Al termine sono stati distribuiti premi per i più piccoli mentre Massimiliano Amatucci, detto “Rocky”, è stato il fortunato vincitore della bicicletta messa in palio quale premio della sottoscrizione interna.