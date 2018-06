Porta Sant’Andrea: iniziano i festeggiamenti, sabato 30 giugno il “Cenino” della vittoria

Iniziano i festeggiamenti del Quartiere di Porta Sant’Andrea per la Vittoria della propria trentasettesima Lancia d’Oro: sabato 30giugno, alle ore 20.30, nel Cortile del Museo ci sarà il “Cenino”, un’occasione in attesa della vera cena della vittoria per ritrovarsi ancora tutti insieme ad intonare cori e festeggiare il grande successo.

Il menù della serata prevede: lasagne al forno e spiedini misti con sformato di zucchine, acqua e vino.

Costo: 13 euro a persona (8 euro per i bimbi).

Info e prenotazioni presso Claudio (tel. 333.7400125).

I festeggiamenti poi proseguiranno con il “Te Deum” di ringraziamento in programma per sabato 14 luglio e la Cena della Vittora prevista per venerdì 20 luglio, ancora top secret la location.