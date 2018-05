Porta Sant’Andrea: presentata la XI° edizione di “Metti in Piazza lo Sport”

Nella sala rosa del Palazzo Comunale ad Arezzo è stata presentata l’XI° edizione di “Metti In Piazza Lo Sport”, evento organizzato dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in collaborazione con l’associazione culturale “Il Bando” che si svolgerà sabato 26 maggio 2018. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Arezzo, dal CONI e dalla FIDAL, nasce con la finalità di promuovere discipline sportive di indubbio fascino che non godono della medesima attenzione mediatica riservata ai principali sport nazionali. Protagonisti assoluti della kermesse saranno i bambini ed i giovani atleti.

Alla presentazione hanno partecipato il Rettore di Porta Sant’Andrea Maurizio Carboni, il responsabile delle attività sportive del Quartiere Luciano Naccarato, il Prof. Cerbai per il CONI oltre ai rappresentanti delle società sportive che hanno aderito all’iniziativa: Karate Club Funakoshi, ASD Tennis tavolo Arezzo, ASD Atletica Sestini-Fiamme Verdi, G.S. Chimera Lotta Arezzo, Circolo Schermistico Aretino, Tennis Giotto.

Novità della XI° edizione riguarda la location in cui la manifestazione si svolgerà.

Infatti oltre a Piazza San Giusto (luogo dal quale la manifestazione ha avuto origine per la collaborazione in essere tra il Quartiere di Porta Sant’Andrea e la palestra “Stopponi”) quest’anno anche il Parco Sandro Pertini diventerà teatro di gare ed esibizioni sportive da parte dei giovani atleti.

“Questa iniziativa è da anni uno dei fiori all’occhiello degli eventi organizzati dal Quartiere” – ha dichiarato il rettore Maurizio Carboni – “ogni edizione registra una crescita sotto il profilo dell’organizzazione e della partecipazione, ciò grazie soprattutto alla disponibilità ed all’attenzione crescente verso questo evento dimostrata da parte di tutte le società sportive coinvolte a cui va il nostro sentito ringraziamento”.

1 di 6

Il programma prevede:

ore 15.30 torneo di tennis tavolo (P.zza San giusto);

ore 16.00 esibizione di karate (Parco Sandro Pertini);

ore 16.30 avviamento all’atletica leggera, “esordiadi 2018 provinciali”, “IV° tappa Circuito Run Kids 2018” (Parco Sandro Pertini);

ore 17:00 avvicinamento al gioco del tennis (parco Sandro Pertini);

ore 21:00 esibizione lotta greco-romana (P.zza San Giusto);

ore 21:45 esibizione di scherma (P.zza San Giusto).

Alle ore 20:00 è prevista la cena presso la sede del Quartiere, il menù della serata prevede pasta al ragù, arista con piselli, acqua e vino (Euro 12.00 adulti, euro 8 bambini)

Domenica 27 maggio è in programma la storica “Pedalata Biancoverde” giunta quest’anno alla XXX° edizione. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 in P.zza San Giusto, poi l’allegra carovana percorrerà le strade ricomprese nel territorio del Quartiere. A metà percorso è prevista la sosta con colazione alle scuderie “F.Ricci” a Staggiano. Come ogni anno non mancheranno premi per i più piccoli, il fortunato vincitore della sottoscrizione interna verrà premiato con una bicicletta offerta da Cicli Scatragli.