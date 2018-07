Porta Sant’Andrea: questa sera il Te Deum di ringraziamento

Oggi sarà celebrato il Te Deum di ringraziamento. Alle ore 17.30 il Capitano e i Giostratori con i figuranti del Quartiere, preceduti dal Gruppo Musici della Giostra, porteranno la Lancia d’Oro nella Chiesa di Sant’Agostino dove alle 18.00 sarà celebrato il Te Deum di ringraziamento. Per l’occasione, come già accaduto in passato per le ricorrenze speciali, saranno portate in sfilata tutte le lance d’oro vinte dal Quartiere dal 1933 ad oggi. Al termine della Funzione religiosa, poi, Gruppo Musici e Figuranti sfileranno per in Corso Italia fino a raggiungere il Duomo per rendere omaggio a San Donato, Patrono di Arezzo, cui è dedicata l’edizione di giugno della Giostra del Saracino.

Proseguono a ritmo incessante i preparativi per la Cena della Vittoria che si terrà venerdì 20 luglio nel Bastione San Giusto. La partecipazione si preannuncia molto numerosa visto l’elevato numero di prenotazioni già ricevute. Il costo della cena è di 32 € per i soci e 37 € per i non soci; per i bambini fino a 12 anni sarà allestito un tavolo con animatrici dove i più piccoli potranno cenare con un menù loro dedicato al costo di 15 euro.

I biglietti potranno essere ritirati nei giorni 16, 17 e 18 luglio dalle ore 21.00 alle ore 23.30 presso la sede di via Delle Gagliarde.

