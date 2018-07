Porti: Assoporti, il 19 luglio studio su scenari geo-strategici Mediterraneo

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Sarà presentato il prossimo 19 luglio a Roma, presso lo scuderie di Palazzo Altieri in via Stefano del Cacco, lo studio sugli scenari geo-strategici del Mar Mediterraneo, realizzato dall’Associazione dei Porti Italiani. L’incontro di presentazione dello studio mira a far emergere una strategia di sistema paese. Sullo sfondo c’è la grande sfida della cosiddetta Belt and Road Initiative, con pesanti conseguenze sull’andamento dei traffici contenitori e sulle infrastrutture.

Sarà presente il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Andrea Cioffi, oltre a Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale e analisti del settore. Lo studio sarà consegnato ai presenti e successivamente reso disponibile sul sito dell’Associazione.