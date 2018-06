Porti: nasce a Marsiglia l’Associazione MedPorts (3)

(AdnKronos) – “A tale ultimo riguardo, martedì 26 giugno – continua di Majo – proprio a Civitavecchia, le Compagnie di navigazione Grimaldi, Grandi Navi Veloci, Tirrenia e Moby hanno firmato l’accordo volontario “Civitavecchia Blue Agreement” che prevede l’utilizzo di combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,10% sia all’ormeggio che in navigazione, a partire da una distanza non inferiore alle 15 miglia dalle ostruzioni portuali”.

“La partecipazione alla neo- costituita Associazione Medports – precisa il presidente dell’AdSP di Majo – va vista, inoltre, nell’ottica di rafforzare il ruolo del Mediterraneo nel panorama portuale europeo ed internazionale, riportando l’area Med in una posizione di primo piano e collaborando, altresì, a riprendere le fila della costituzione delle mappe del Trans Mediterranean Network (TMN-T), che vedrà i corridoi di trasporto europei collegati ai principali hub nordafricani”.

In conclusione, il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, esprime soddisfazione per la presenza di due porti italiani all’interno di Medports: “Oltre alla vicepresidenza del sottoscritto e del Presidente Musolino, abbiamo ottenuto altre posizioni di prestigio, quali il coordinamento, insieme all’Autorità Portuale di Marsiglia, del Segretariato Generale e la presidenza del Comitato “Sostenibilità Ambientale” per quanto riguarda l’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, mentre al porto di Venezia è andata la presidenza dell’importante Comitato “Relationship with international institutions”.