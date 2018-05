Povertà: al via seconda edizione Bando Doniamo Energia

Milano, 4 mag. (AdnKronos) – Fondazione Cariplo e Banco dell’energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione Aem e Fondazione Asm, lanciano il bando Doniamo Energia 2, con l’obiettivo di alleviare e contrastare le nuove povertà e la vulnerabilità sociale, tramite interventi in grado di intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate.

Dalle stime formulate dall’Istat, la povertà relativa è cresciuta sensibilmente anche al nord negli ultimi anni e riguarda il 10,6% delle famiglie residenti; analogamente a quanto registrato per la povertà assoluta, nel 2016 la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie numerose, con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e più (30,9%). Secondo una analisi dei redditi realizzata dalla Banca d’Italia, l’incidenza delle persone a rischio di povertà è aumentata del 23% rispetto agli scorsi anni e colpisce in particolare le famiglie più giovani.

“Secondo gli ultimi dati disponibili, il numero dei minori che si trova in povertà continua a crescere e le famiglie a rischio povertà sono in aumento, soprattutto le più giovani: per questo dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare che la povertà diventi cronica e ridare energia a quelle famiglie più a rischio”, spiega Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo.