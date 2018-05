Privacy: Martusciello, Regolamento Ue occasione non sfruttata da legislatore (2)

(AdnKronos) – Sebbene il Regolamento, in quanto atto direttamente applicabile, entrerà in vigore automaticamente il prossimo 25 maggio – per il Commissario – cittadini e aziende si trovano in serie difficoltà dinanzi al mare magnum normativo. Accanto al Regolamento, al decreto di adeguamento e al rispolverato Codice Privacy, si affiancano i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni – oggetto di successivo riesame- e ancora i codici deontologici vigenti. “Uno scenario in cui gli operatori saranno chiamati a un’opera incessante di verifica delle fonti”, ha chiosato Martusciello.