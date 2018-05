Pro-Gest: ricavi consolidati a 502 mln di euro nel 2017, utile netto a 53,7 mln

Treviso, 10 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Pro-Gest S.p.A. ha approvato il Bilancio Consolidato. Bruno Zago, Amministratore Delegato di Pro-Gest S.p.A. ha commentato: “I positivi risultati consolidati dell’esercizio 2017 confermano il trend degli anni precedenti. La crescita registrata dei ricavi a doppia cifra è il frutto dei significativi investimenti realizzati che hanno consentito al Gruppo Pro-Gest di confermarsi tra i principali player del mercato. L’ecosostenibilità dei nostri imballaggi, ottenuti da materie prime riciclate, insieme alla rilevante e costante qualità degli stessi, si inserisce in un trend di crescita della domanda su scala mondiale e determina una crescente richiesta da parte dei nostri clienti sempre più attenti ai valori qualitativi ed ambientali”.

I ricavi consolidati sono passati da 447,6 milioni euro relativi all’anno 2016 a 502 milioni relativi all’anno 2017 segnando un aumento percentuale del 12,15%. Si conferma quindi il trend rialzista che sta caratterizzando il settore degli imballaggi riciclati in cartone ondulato nell’area europea. In Italia questo settore cresce in misura inferiore, tuttavia i risultati del Gruppo Pro-Gest relativi all’anno 2017 confermano una crescita che premia particolarmente le politiche commerciali del Gruppo.

L’ EBITDA 2017 è pari a 114,5 milioni, pari al 22,81% dei ricavi ed in aumento rispetto al EBITDA dell’anno 2016 pari a 94,9 milioni, sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto ai ricavi (nel 2016 era infatti del 21,20% dei ricavi). Mentre l’utile netto consolidato è pari a 53,7 milioni di euro.