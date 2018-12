Protesta bus turistici a Roma, traffico in tilt

Roma, 20 dic. – (AdnKronos) – Protesta dei bus turistici nella Capitale. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe nel centro della città. Numerose pattuglie della polizia locale sono intervenute per gestire il traffico mentre via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei taxi e degli Ncc di ieri, oggi si aggiunge nella Capitale quella degli operatori dei bus turistici contro il che prevede a partire dl 2019 una zona off-limits all’interno del centro della città e costi maggiori per gli ingressi autorizzati.