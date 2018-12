Roma, 21 dic. (AdnKronos) – Torna a farsi sentire la protesta degli a Roma: una cinquantina di mezzi ‘lumaca’ stanno creando disagi al traffico in via Cristoforo Colombo, dall’altezza della Laurentina in direzione Centro. Sul posto stanno intervenendo molte pattuglie della polizia locale per gestire il traffico. Altri mezzi degli Ncc sarebbero convogliati invece in zona piazza Venezia.