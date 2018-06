Province: assessore veneto, rivedere il loro ruolo alla luce del processo avviato con l’autonomia (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Con riferimento al ruolo delle Province il vicepresidente ha ricordato che in vista del Referendum sull’Autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, la Regione e l’UPI Veneto hanno sottoscritto un documento nel quale concordano nel ritenere che il principio di autonomia, perché sia tale, non può che riguardare l’intero sistema ordinamentale, come delineato dall’art. 114 della Costituzione.

“La riforma Delrio, per quanto non positiva, ha però fatto fare una sorta di “tagliando” sul funzionamento e sulle criticità delle Province. Occorre ora – ha concluso Forcolin – avviare una riflessione sul ruolo da riconoscere, quali Enti di area vasta nella prospettiva del nuovo quadro istituzionale delineatosi a seguito dell’esito del referendum. Il negoziato che il presidente Zaia ha avviato con il governo deve riportare al centro dell’attenzione anche il nodo fondamentale delle risorse necessarie al loro funzionamento. In sede locale, nell’ambito del processo di riordino, sono stati attivati con l’UPI e le autonomie locali i tavoli per individuare soluzioni operative concordate”.