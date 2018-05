Quattrocento Allievi in pista ai campionati toscani di società di atletica

Oltre quattrocento promesse dell’atletica toscana si sfidano ad Arezzo. Sabato 12 e domenica 13 maggio, lo stadio di atletica ospita i campionati regionali di società dedicati alla categoria Allievi che proporranno un intenso programma di gare tra corse, lanci e salti rivolte agli atleti di tutta la Toscana nati nel biennio 2001-2002. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Arezzo, è stata fortemente voluta dall’Alga EtruscAtletica come occasione per festeggiare la rinascita della sua squadra degli Allievi che, dopo qualche anno di stop, ha ripreso ufficialmente la sua attività proprio in questa stagione. Nell’ultimo decennio, infatti, gli atleti militavano nella società aretina fino ai Cadetti e successivamente, pur continuandosi ad allenare ad Arezzo, venivano tesserati dall’Atletica Firenze Marathon con cui scendevano in pista nelle principali competizioni regionali e nazionali. «L’ambizione della nostra società – commenta il presidente Stefano Arniani, – è di coprire tutte le categorie giovanili dell’atletica leggera.In questa stagione abbiamo ricostituito la squadra degli Allievi, dunque ci siamo proposti di organizzare per la prima volta i campionati toscani di società proprio come occasione per festeggiare questo importante traguardo».

La manifestazione prenderà il via alle 14.40 del sabato e alle 14.00 della domenica, con un totale di 414 ragazzi e ragazze di ventinovesocietà che sulle piste dello stadio di atletica si contenderanno i titoli regionali nelle varie discipline e le qualificazioni per le future finali nazionali. Tra questi, spicca la presenza nel salto in lungo di Larissa Lapichino dell’Atletica Firenze Marathon che è l’attuale detentrice del record italiano indoor nelle categorie Allieve e Juniores con 6.36 metri. L’Alga EtruscAtletica si presenterà con una squadra formata da venti atleti e con alcune promesse dell’atletica italiana (a partire da Simone Tecchi che ha vinto l’argento nei 100 ostacoli agli ultimi campionati italiani giovanili), che negli ultimi mesi si sono ben allenati con Fabrizia Malatesti e con i tecnici specialisti nelle varie discipline: Roberto Coleschi e Luca Cosi per gli ostacoli e la velocità, Paolo Tenti e Marcello Sadocchi per i salti, e Fabio Forzoni per i lanci. «Gli Allievi sono un gruppo numeroso, motivato e competitivo – aggiunge Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico, – con tanti ragazzi che hanno dimostrato di aver le qualità per riuscire a conquistare medaglie regionali. Il nostro obiettivo sarà di inserirci fin da subito tra le migliori società della regione e, per riuscirvi, contiamo sul tifo e sul sostegno di tanti concittadini che hanno l’occasione di assistere ad una grande manifestazione sportiva con alcuni dei futuri campioni dell’atletica italiana».