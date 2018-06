Rai: a settembre Bocelli and friends all’Arena Verona con show sull’opera

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Andrea Bocelli torna protagonista all’Arena di Verona con ‘La Notte di Andrea Bocelli’, uno show di musica e solidarietà condotto da Milly Carlucci con oltre 400 artisti, ospiti internazionali, l’orchestra e il coro dell’Arena di Verona, che andrà in onda domenica 9 settembre in prima serata. E’ quanto emerge dalle novità dei palinsesti autunnali Rai, presentati oggi a Milano.

Si tratta della seconda edizione dello show che vede protagonista Andrea Bocelli con le sue interpretazioni delle più affascinanti arie operistiche. Sul palco, accanto al tenore, saliranno alcuni tra i più straordinari artisti del bel canto e grandi nomi del cinema e dello spettacolo. Oltre alla divina Carla Fracci, anche la mezzosoprano statunitense Isabel Leonard, vincitrice di un Grammy Award, la soprano russo Aida Garifullina, protagonista della cerimonia d’apertura dei campionati del mondo di calcio, il ballerino e attore ucraino Sergei Polunin e il baritono Leo Nucci, insignito dell’onorificenza di Grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica. E ancora tante altre star che stanno confermando la loro presenza in questi giorni.

Lo show sarà un inno al bel canto e alla grande musica, ma anche un’occasione per aiutare gli altri. Anche quest’anno, infatti, la solidarietà sarà il motore trainante dell’intero evento. Durante la serata verranno raccolti fondi per sostenere i progetti della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center.