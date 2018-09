Rai: Faraone, calpestato Parlamento, Fico e Casellati che dicono?

Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Mercoledì 26 è stata convocata una riunione della commissione di Vigilanza Rai per audire Marcello Foa. Non se ne capisce il motivo. Siamo di fronte ad una azione della nuova maggioranza illegittima e inaccettabile, contro la legge e le regole della democrazia”. Lo dichiara Davide Faraone del Pd.

“Prima hanno fatto votare alla Vigilanza una risoluzione in cui si legittima il Cda Rai a votare Foa che è già stato bocciato (da quella stessa commissione). Poi fanno votare al Cda Rai un presidente illegittimo, perché appunto già bocciato dalla Vigilanza, che è un organo parlamentare. Già questo è gravissimo, ma non si fermano qui: ora, ci costringono ad audire in Vigilanza, prima ancora che venga eletto, il papà dell’uomo social di Salvini, inadatto ad assolvere l’importante funzione di Presidente Rai”.

Insomma, si forzano tutte le regole, mettendo all’ordine del giorno della Vigilanza l’audizione di Foa senza alcun motivo, oltrepassando i confini di ogni regolamento, in barba a tutto, dopo il voto illegittimo del cda e prima del voto della commissione che avverrà nel medesimo giorno dell’audizione, ma successivamente. Non si tratta solo di un vergognoso inciucio tra Movimento 5 stelle, Berlusconi e Lega ma di un comportamento che calpesta la democrazia e il Parlamento. Dove sono Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato, e Roberto Fico, presidente della Camera e già presidente della Vigilanza Rai nella scorsa legislatura?”, conclude.

