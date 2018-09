Rai: Pd, ricorso contro ricandidatura Foa

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Berlusconi benedice il nuovo patto sulla Rai con il M5S. Il Pd ribadisce la propria netta opposizione. Marcello Foa non può essere ricandidato. Faremo ricorsi in tutte le sedi, per vanificare un voto che è contro la legge. Il presidente del servizio pubblico, tra le altre valutazioni, non può essere un signore che ha il vizio di oltraggiare anche il capo dello Stato”. Lo dichiarano in una nota, il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ed il capogruppo dem in commissione di Vigilanza Davide Faraone.

