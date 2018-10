Randstad a caccia del miglior fresatore d’Italia

Roma, 11 ott. (Labitalia) – Un mese di sfide fra 200 giovani operatori di macchina utensile di tutta Italia pronti a mettere alla prova la loro esperienza, le doti di manualità e precisione, la capacità di programmazione di una fresa a controllo numerico per eleggere il campione nazionale di fresatura. Parte il Cnc Contest – Campionato fresatori Randstad 2018, il tour in 15 tappe che dal 16 ottobre al 5 dicembre attraverserà l’Italia alla ricerca dei più abili fresatori di ogni territorio.

Un’iniziativa promossa da Randstad Technical, la specialty dedicata alla ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico, metallurgico ed elettrotecnico di Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, in collaborazione con Siemens Italia – partner tecnologico che, con il suo ruolo di leader nel settore, rinnova ancora una volta la propria attenzione alla formazione di profili professionali più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro – e con il patrocinio di Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, e la partecipazione di Cnos-Fap.

Il Cnc Contest – Campionato fresatori Randstad nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una figura professionale molto richiesta dalle imprese ma altrettanto difficile da reperire sul mercato con adeguate qualifiche ed esperienza, mettendo in contatto domanda e offerta di lavoro tra operai specializzati e aziende alla ricerca di personale.

I migliori fresatori di ogni territorio – selezionati dalle filiali Randstad Technical tra neodiplomati e giovani in cerca di un impiego – si sfideranno in un esercizio di programmazione Iso di una macchina fresatrice a controllo numerico, sulla base di un disegno meccanico, utilizzando tre computer sui quali verrà installato Sinutrain, il software di programmazione di Siemens, in grado di simulare esattamente il controllo numerico Sinumerik.

I giovani partecipanti a ogni tappa saranno selezionati al termine di un corso di formazione della durata di 160 ore che mira a trasmettere ai candidati concetti di meccanica generale, competenze di lettura del disegno tecnico, di programmazione CNC di macchine utensili, utensileria, metrologia, e a dare la possibilità di cimentarsi con esercitazioni pratiche di programmazione di un particolare meccanico su una macchina fresatrice a controllo numerico mediante il software Sinutrain di Siemens in grado di generare il digital twin del CNC . Nella fase conclusiva del corso, inoltre, sarà prevista una giornata dedicata all’incontro fra i candidati e le imprese locali in cerca di personale, con la formula dello speed date.

Il Cnc Contest – Campionato fresatori 2018 inizia il 16 ottobre con la prima tappa a Bra (CN) per concludersi a Saronno (VA) il 26 novembre, passando per Casale Monferrato (AL), Abbiategrasso (MI), Perugia, Roseto degli Abruzzi (TE), Cesena, Montichiari (BS), Trento, Vicenza, Pavia, Modena, Bologna, Firenze e Cremona.

I campioni di ciascuna tappa si qualificheranno per la finale in programma il 5 dicembre a Piacenza, presso il Centro tecnologico applicativo (Tac) di Siemens Italia, durante la quale i finalisti abbandoneranno i simulatori per cimentarsi non solo nella programmazione utilizzando Sinutrain ma anche nella lavorazione di un vero pezzo di fresatura su un centro di lavoro con Cnc Sinumerik. La prova conclusiva decreterà chi è il miglior fresatore d’Italia 2018.

“Abbiamo voluto riproporre il Cnc Contest – Campionato fresatori sull’onda del successo della prima edizione nel 2016, in seguito alla quale l’80% dei partecipanti ha trovato lavoro. L’obiettivo è valorizzare il profilo professionale del fresatore, una figura molto apprezzata dalle aziende dei distretti metalmeccanici che offre ottime possibilità di carriera e remunerazione, ma che necessita di una elevata specializzazione non sempre disponibile sul mercato. I partecipanti al campionato avranno la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e farsi notare dalle imprese del settore”, spiega Andrea Milan, Project Manager di Randstad Technical.

“Sono ormai diversi anni – afferma Nicodemo Megna, responsabile del Tac di Piacenza di Siemens Italia – che collaboriamo alle iniziative di Randstad Technical sia in ambito tornitura sia fresatura, a conferma del nostro impegno a sostenere lo sviluppo di figure professionali con competenze specifiche nella meccanica e nel software di programmazione”.

“A un Contest così altamente competitivo, Siemens risponde – aggiunge – con un training per i formatori incaricati del trasferimento tecnologico ai ragazzi che parteciperanno, ma anche con un software di programmazione come Sinutrain che crea il digital twin del reale Cnc, con macchine fresatrici a controllo numerico altamente performanti, ma soprattutto con un Centro tecnologico applicativo (Tac) dove coniugare didattica e pratica e dove operare come in una vera smart factory, un’industria manifatturiera del futuro a tutti gli effetti, con macchinari avanzati e gli strumenti necessari per testare soluzioni innovative e competitive nell’era della digitalizzazione. Lo stesso Centro che ospiterà la finale del Contest 2018, il prossimo 5 dicembre”.

“Anno dopo anno – dichiara Egidio Cirigliano, coordinatore del settore meccanico della sede di Arese di Cnos-Fap – cerchiamo di alzare il livello di questo evento, consolidato da una collaborazione ormai pluriennale con Randstad e Siemens, per mettere la nostra formazione a disposizione di chi cerca lavoro e deve confrontarsi con un mercato che richiede competenze professionali specifiche. Questi percorsi professionali, da un lato, consolidano la sinergia tra Cnos e due grandi gruppi, dall’altro ci consentono di allineare la formazione con la richieste del mercato del lavoro, il tutto a beneficio di chi cerca occupazione e soprattutto dei giovani”.

Queste le tappe del Cnc Contest – Campionato fresatori 2018: 16 ottobre Bra; 17 ottobre Casale Monferrato (AL); 18 ottobre Abbiategrasso (MI); 23 ottobre Perugia; 24 ottobre Roseto degli Abruzzi (TE); 25 ottobre Cesena; 5 novembre Montichiari (BS); 6 novembre Trento; 7 novembre Vicenza; 12 novembre Pavia; 13 novembre Modena; 14 novembre Bologna; 15 novembre Firenze; 16 novembre Cremona; 26 novembre Saronno (VA); 5 dicembre Finale nazionale c/o Centro tecnologico Siemens di Piacenza (Tac).

Mi piace: Mi piace Caricamento...