Red Bull, addio Renault: motori Honda dal 2019

Milton Keynes, 19 giu. – (AdnKronos) – La Red Bull sarà motorizzata Honda a partire dalla prossima stagione di e almeno per i prossimi due anni. Il team di Milton Keynes ha annunciato di avere raggiunto un accordo con la Honda per la fornitura delle power unit giapponesi per il 2019 e 2020. Il rapporto tra la Red Bull e la Renault, che ha fruttato 8 titoli iridati (4 piloti e 4 costruttori) in 12 anni, terminerà quindi alla fine di questo Mondiale.

“Questo accordo pluriennale con la Honda segna l’inizio di una fase entusiasmante negli sforzi della Red Bull per competere non solo per le vittorie nei gran premi ma anche per quello che è sempre il nostro obiettivo, il titolo mondiale”, evidenzia il team principal della scuderia anglo-austriaca, Christian Horner, commentando l’accordo. “Abbiamo sempre preso decisioni come queste con un solo criterio in mente e crediamo che questa soluzione ci permetterà di competere al più alto livello – aggiunge – Dopo un’attenta valutazione siamo certi che questa partnership con Honda vada nella giusta direzione per la squadra”.

La Red Bull ha quindi deciso di seguire la strada già intrapresa dalla Toro Rosso, motorizzata Honda in questo Mondiale dopo il divorzio da Renault al termine della scorsa stagione. “Siamo rimasti colpiti dall’impegno della Honda in F1 e dai rapidi passi fatti in questi ultimi tempi con la nostra ‘sorella’ Toro Rosso: la loro ambizione corrisponde alla nostra. Non vediamo l’ora di lavorare con la Honda nei prossimi anni e di correre insieme verso i più grandi obiettivi della F1”, dice ancora Horner, che conclude ringraziando la Renault “per questi 12 anni in cui abbiamo vissuto insieme alcuni momenti incredibili”. “A volte abbiamo avuto le nostre divergenze ma Renault – precisa Horner – ha sempre lavorato instancabilmente e al massimo delle sue capacità per fornirci una power unit competitiva”.