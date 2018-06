Regioni: a Trieste assemblea del Gect ‘Euroregio senza confini’, sotto presidenza Veneto (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Il mio turno di presidenza è durato un po’ di più del previsto perché le altre Regioni mi hanno chiesto di rimanere – ha detto il presidente veneto –, ma ora lascio volentieri questo ruolo al collega della Carinzia, con il quale condividiamo pienamente gli obiettivi da raggiungere e che ha dimostrato di avere le idee chiare sul futuro del GECT. Metteremo sicuramente a frutto i finanziamenti europei che ci sono stati assegnati, dimostrando l’efficacia e l’utilità di questo strumento sul fronte della progettualità finalizzata all’ottenimento di risorse comunitarie, nell’interesse delle nostre comunità”.

Dopo aver fatto il punto sui cinque progetti di cooperazione, l’assemblea ha approvato il testo dell’Accordo in materia di attività produttive tra il GECT e il Sistema camerale transfrontaliero di Veneto, Carinzia e Friuli Venezia Giulia, la cui sottoscrizione da parte dei presidenti delle tre Regioni e dei rappresentanti delle Camere di Commercio dell’area del GECT avverrà dopo l’estate.

I presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, hanno poi confermato l’impegno già espresso in passato di allargare la partecipazione all’organismo di cooperazione alla Regione Istriana, ammettendola intanto come osservatore e prevedendo di modificare lo statuto del GECT in tal senso.